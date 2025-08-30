Galatasaray – Çaykur Rizespor Maçı Yayınlanacak

MAÇ SONUCUNUN GÜNDEMDEKİ YERİ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, atılan goller ve dikkat çeken anlar itibarıyla spor gündeminde geniş bir yankı buluyor. Maçı izlemeyenler ise gollerin tekrarları ve önemli pozisyonların görüntüleri için özet yayınlarına yöneliyor. Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı canlı olarak nereden izlenir ve özet görüntüleri nasıl ulaşılır soruları gündemde.

Sarı-kırmızılı ekip ligde kendi evinde oynadığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet almak gibi bir durumla karşılaşmadı. 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Galatasaray, bu maçın ardından taraftarı önünde oynadığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik kazanarak dikkat çeken bir seriye imza attı.

Karşılaşmanın özet görüntüleri ile atılan goller, Bein Sports’un yayın kanalları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray, RAMS Park’ta çıkmış olduğu son 19 lig mücadelesinde rakip ağlara 49 gol atan bir performans sergiledi. Bu süreçte kalesinde sadece 15 gol gören sarı-kırmızılı ekip, hücumdaki üretkenliği sayesinde taraftarlarına keyifli anlar yaşatmayı başardı.

Süper Lig’in heyecanla beklenen bu maçı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da oynanacak. Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasındaki önemli randevu, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig kapsamında öne çıkan bu zorlu mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalı üzerinden Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanaldan takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayın platformları üzerinden şifreli olarak da yayın yapılacak.