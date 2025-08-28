Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY ANTRAMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarını bugün gerçekleştirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un gözetiminde, dinamik bir ısınma ile başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

ANTRENMANIN SONUNA YAKLAŞILIYOR

İdmanın ardından savunma ve hücum çalışmalarıyla antrenman sona erdi. Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı son idman ile bu hazırlık süreçlerini tamamlayacak.