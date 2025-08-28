Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçına hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettiriyor. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona eriyor. Galatasaray, yarın saat 18.30’da gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

