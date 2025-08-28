Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçına hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettiriyor. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK YÖNETİMİNDE

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona eriyor. Galatasaray, yarın saat 18.30’da gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.