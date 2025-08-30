Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 1-0 yendi

GALATASARAY VE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DETAYLAR

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekip Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARIDA ÖNE ÇIKAN ANLAR

Maçın 15. dakikasında Galatasaray, sol kanattan bir atak geliştirdi. Abdülkerim’in sol çizgiden içeri çevirdiği top kaleye yöneldi ancak uzak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Çaykur Rizespor savunması bu tehlikeyi uzaklaştırdı. 18. dakikada ise Taha’nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş, üst direğe çarparak oyundan çıktı. Bu pozisyonun devamında Mithat’ın sol çaprazdan yaptığı vuruş ise yandan auta gitti.

20. dakikada Galatasaray, sağ köşe gönderinden kullanılan köşe vuruşuyla öne geçti. Sara’nın kullandığı köşe atışında Davinson Sanchez, altıpas boyunca yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Erdem’in sağından ağlarla buluşturdu. Bu golle durum 1-0 oldu. 34. dakikada Çaykur Rizespor’un Olawoyin’in pasıyla Ali Sowe’un yaptığı atakta, Kazim Laçi ceza yayı gerisinden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ve top filelere gitti. Ancak VAR kontrolü sonrasında hakem Ali Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti.

MAÇIN DETAYLARI VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşma RAMS Park statında gerçekleşti. Maçın hakemliğini Ali Yılmaz, yardımcı hakemliklerini ise Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Galatasaray kadrosunda; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen yer aldı. Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniola, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu ilk yarıda etkili bir performans gösterdi.

Çaykur Rizespor’un kadrosunda ise; Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, Halil Dervişoğlu, Kazim Laçi, Mithat Pala ve Ali Sowe bulunuyor. Yedekte ise Efe Doğan, Attila Mocsi, Dal Varesanovic, Taylan Antalyalı, Vaclav Jurecka, Muhamed Buljubasic, Modibo Sagnan, Furkan Orak, Altin Zekiri, Emrecan Bulut yer alıyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, bu yarıda birkaç tehlikeli an yaşadı ancak sonuç alamadı.

Maçta sarı kart gören tek oyuncu, İbrahim Olawoyin oldu. Mücadele devam ederken Galatasaray’ın öne geçtiği bu ilk yarıda, heyecan dolu anlar yaşandı.