Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 3-1 yendi

MAÇTAN GÖRÜNTÜLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maç, RAMS Park’ta oynandı ve Galatasaray, 3-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Abdülkerim Bardakcı sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Erdem Canpolat’ın üstünden geçen top, üst direkten döndü ve Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

GALATASARAY’IN İLK GOLÜ

18. dakikada Mithat Pala’nın ortasında Halil Dervişoğlu, topu Taha Şahin’e aktardı. Taha’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş üst direkten geri döndü. 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara’nın sağ tarafta kullandığı köşe atışında Davinson Sanchez, altıpas önünde kafa vurarak topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü oldu.

34. dakikada Çaykur Rizespor, VAR ile bir gol şansından oldu. Olawoyin’in pasıyla Sowe, Laçi’ye topu ulaştırdı ve Laçi’nin ceza yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak VAR, Sowe’un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Maçın 44. dakikasında Rizespor yine ofsayta takıldı; Leroy Sane’nin kaptırdığı top sonrası Laçi, Sowe’un pasında ağları buldu ama bu gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

66. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan yaptığı ortada Osimhen, boş pozisyonda kafayı vurup topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor, yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrasında baskısını artırarak 2-1’i yakaladı. Günay’ın kısa pasında Torreira’nın kontrol edemediği topu Dal Varesanovic, yakın mesafeden ağlara yolladı.

Maçın finalinde Mauro Icardi, Sallai’nin topu kazanmasının ardından ceza sahasında boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray, maçı 3-1 kazanarak puanını 12’ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacakken, Çaykur Rizespor’un sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacağı belirtildi.