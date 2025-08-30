Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Ağırlayacak

MAÇ HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta gerçekleşecek olan bu mücadele, saat 21.30’da başlayacak. Maçın hakemi Ali Yılmaz olacak.

BASIN YAYIN BİLGİLERİ

Bu çekişmeli mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, VAR hakemliği görevini Onur Özütoprak üstlenecek. Galatasaray’ın kadrosunda Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane ve Osimhen yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR KADROSU

Çaykur Rizespor’un oyuncu kadrosu ise Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil ve Sowe’dan oluşuyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.