Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Ağırlayacak

MAÇ HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta gerçekleşecek olan bu mücadele, saat 21.30’da başlayacak. Maçın hakemi Ali Yılmaz olacak.

BASIN YAYIN BİLGİLERİ

Bu çekişmeli mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, VAR hakemliği görevini Onur Özütoprak üstlenecek. Galatasaray’ın kadrosunda Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane ve Osimhen yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR KADROSU

Çaykur Rizespor’un oyuncu kadrosu ise Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil ve Sowe’dan oluşuyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.