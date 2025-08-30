Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Yendi

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve maçı 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ikinci yarısında birçok önemli pozisyon yaşandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

58. dakikada Yunus’un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sara’nın sert vuruşu, kaleci Erdem’den geri döndü. 65. dakikada Abdülkerim’in sol taraftan ortasında, Osimhen altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşu ile top ağlara gitti ve durum 2-0 oldu. 71. dakikada, Çaykur Rizespor’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşundan sonra Papanikolaou, penaltı noktasına yakın bir mesafeden şut çekti ama top az farkla aut gitti. 73. dakikada Torreira’dan topu kapan Buljubasic, vuruşunu yaptı fakat kaleci Günay, topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Varesanovic, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 2-1’e getirdi.

90+2. dakikada Hojer’in kaptırdığı topu kapan Sallai’nin pasında Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 3-1 yaptı.

TEKNİK DETAYLAR

Maçın oynandığı stat RAMS Park olarak belirlendi. Hakemler Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar oldu.

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina (Mauro Icardi dk. 67), Yunus Akgün (İsmail Jakobs dk. 84), Gabriel Sara (Kaan Ayhan dk. 83), Leroy Sane (Nicolo Zaniola dk. 83), Victor Osimhen (Wilfried Singo dk. 90). Yedek oyuncular: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay. Teknik Direktör: Okan Buruk.

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Alikulov (Attila Mocsi dk. 72), Samet Akaydin, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 73), Giannis Papanikolaou, Halil Dervişoğlu (Altin Zekiri dk. 60), Kazim Laçi (Vaclav Jurecka dk. 88), Mithat Pala (Dal Varesanovic dk. 60), Ali Sowe. Yedekler: Efe Doğan, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut. Teknik Direktör: İlhan Palut.

Goller: Davinson Sanchez (dk. 20), Victor Osimhen (dk. 65), Mauro Icardi (dk. 90+2) (Galatasaray), Dal Varesanovic (dk. 73) (Çaykur Rizespor). Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin, Husniddin Alikulov, Casper Hojer, Erdem Canpolat (Çaykur Rizespor), Roland Sallai (Galatasaray).