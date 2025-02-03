Galatasaray, Chelsea ve Lazio İçin Kritik Haftalar

İDDAA PROGRAMINDA GÜNÜN MAÇLARI VE YORUMLAR

İddaa programı içerisinde bulunan günün en fazla oynanan bahisleri ve Misli yazarlardan gelen bu maçlara dair yorumlar derlendi. Misli sayesinde maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. “Şampiyon Oranlar” yalnızca Misli’de sizleri bekliyor!

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇ ANALİZİ

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında geçecek olan karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyeleri arasında %43’lük bir kesim, Galatasaray’ın galip geleceğini tahmin ediyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in tercihi ise karşılıklı gol var. Galatasaray, bu sezon savunma ve kondisyon sorunları yaşıyor. Özellikle Avrupa maçlarında bu sorunlar ortaya çıkmakta. Ancak ligde durum böyle değil; bu sayede Galatasaray, fiziksel eksikliklerinden olumsuz etkilenmiyor. Rakiplerine pozisyon verebildikleri için bu durum, takımın zayıflığını gözler önüne seriyor. Gaziantep, kötü başlangıcın ardından kendini toparlamayı başardı fakat Fenerbahçe’nin takibi Galatasaray’ın üzerinde bir stres yaratabilir. Yazar bu maçta karşılıklı gol beklentisi içinde.

CHELSEA – WEST HAM MAÇ ANALİZİ

Chelsea ve West Ham arasındaki karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %33’ü Chelsea’nin maçı kazanacağını düşünüyor. Misli Yazarı Özkan Öztürk, 2.5 üst oynamayı öneriyor. Chelsea, bu galibiyetle birlikte ilk dörtteki yerini alabilir. Son 7 lig maçında sadece bir kez galip gelebildiler ve son dönemde form kaybı yaşadılar. West Ham ise Potter yönetiminde toparlanmaya çalışıyor ancak sakatlık sorunları onları olumsuz etkiledi. Bu maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor ve en az üç gol olabileceği vurgulanıyor.

CAGLIARI – LAZIO MAÇ ANALİZİ

Cagliari ve Lazio maçında, Misli üyelerinin %46’sı Lazio’nun galip geleceğini öngörüyor. Misli Yazarı Ozan Gür, maç sonucu 2 seçeneğini öneriyor. Cagliari, Torino deplasmanında oldukça kötü bir performans sergileyerek gol pozisyonu dahi üretememişti. Öte yandan Lazio, iç sahada Fiorentina’ya karşı önemli bir kayıp yaşamıştı. İlk 4 hedefinde olan Lazio, maçta telafi edilmesi gereken bir motivasyon ile sahaya çıkacak. Son 10 maç içinde 9 kez rakibine üstünlük kuran Lazio, bu serisini devam ettirir ve galip gelir diye düşünüyorum.

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