Galatasaray Coşkuyla Şampiyonluğu Kutladı

GALATASARAY TARAFTARLARI DAKAR’DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI YAPTI

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Senegal’in Dakar kenti Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar çerçevesinde elçilik binasına 30 metrelik dev bir Galatasaray bayrağı asıldı.

BÜYÜKELÇİ’NİN SEVINCI

Etkinliğin ev sahibi olan Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, sarı-kırmızı renklere gönül verenlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı-kırmızı renklerle donattık. Senegal’den tüm Galatasaray’a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz.”

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ

Galatasaray genel kurul üyesi ve iş insanı Aşkın Demir, önceki yıl şampiyonluğu Senegal’in en büyük heykelinin önünde kutladıklarını hatırlatarak, bu yıl kutlamaların büyükelçilik bahçesinde yapıldığını ifade etti. Demir, “Dursun Başkan’ın da dediği gibi başkaları 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK AŞKI GALATASARAY

Kutlamalara katılan ‘Musti Kusti’ olarak bilinen Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye, çocukluk aşkı olan Galatasaray’ın şampiyonluk sevincine Dakar’da denk gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük de, şampiyonluk sevincini Türk topraklarında paylaşmaktan onur duyduklarını ifade ederek, “Galatasaray’a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz” dedi.

GALATASARAY’A SEVGİLER

Taraftarlardan Muhammed Burak Kutlu, “5. yıldızımız hayırlı olsun. Uzakta olsak da kalbimiz her zaman Galatasaray ile beraber” diyerek duygularını dile getirdi.