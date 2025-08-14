Haberler

Galatasaray, Cuesta İçin Anlaşma Yaptı

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Yeni sezon transfer faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam eden Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Carlos Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık kısmı için Vasco da Gama ile 6 milyon euroya anlaştı. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı savunma oyuncusunun transfer sürecini başarıyla sonuçlandırdı.

CUENTA’NIN EKSTRA ÖDEMESİ

Carlos Cuesta, belli bir maç sayısına ulaştığında Vasco da Gama, Galatasaray’a 2 milyon euro daha ödeme yapacak. Geçtiğimiz sezon boyunca devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Cuesta, Galatasaray formasını giydiği 9 karşılaşmada görev aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.