Galatasaray, Cuesta İçin Anlaşma Yaptı

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Yeni sezon transfer faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam eden Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Carlos Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık kısmı için Vasco da Gama ile 6 milyon euroya anlaştı. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı savunma oyuncusunun transfer sürecini başarıyla sonuçlandırdı.

CUENTA’NIN EKSTRA ÖDEMESİ

Carlos Cuesta, belli bir maç sayısına ulaştığında Vasco da Gama, Galatasaray’a 2 milyon euro daha ödeme yapacak. Geçtiğimiz sezon boyunca devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Cuesta, Galatasaray formasını giydiği 9 karşılaşmada görev aldı.