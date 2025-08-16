Haberler

Galatasaray, Cuesta’ya veda ediyor

GALATASARAY’DA CUESTA DÖNEMİ KAPANIYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a katılan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için iki kulüp, Brezilya’nın Vasco da Gama ve Rusya’nın Spartak Moskova, devreye girmiş durumda. Her iki ekip de Cuesta’yı kiralık olarak takımına dahil etmek istiyor.

GALATASARAY’DAN ÖNEMLİ TALEP

Galatasaray, Cuesta’nın sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi eklettirmek istiyor. Kulüp, oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon euro olarak belirlemiş durumda. Transfer görüşmelerinin ise kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

