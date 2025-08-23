Galatasaray, Cuesta’yı Spartak Moskova’ya veriyor

GALATASARAY’IN CUENTA İLE YOLSUZLUĞU

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Carlos Cuesta ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Kolombiyalı futbolcunun transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Spartak Moskova’nın, Cuesta için Galatasaray’a 6.5 milyon euro bonservis ücreti ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapılacak.

Spartak Moskova, Galatasaray’a ligi şampiyon bitirmesi halinde 1 milyon euro, kupayı kazanması durumunda ise 500 bin euro daha ödeme gerçekleştirecek. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün Rusya’ya ulaştı. Deneyimli oyuncunun en kısa sürede 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması öngörülüyor.