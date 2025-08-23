Haberler

Galatasaray, Cuesta’yı Spartak Moskova’ya veriyor

GALATASARAY’IN CUENTA İLE YOLSUZLUĞU

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Carlos Cuesta ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Kolombiyalı futbolcunun transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Spartak Moskova’nın, Cuesta için Galatasaray’a 6.5 milyon euro bonservis ücreti ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapılacak.

Spartak Moskova, Galatasaray’a ligi şampiyon bitirmesi halinde 1 milyon euro, kupayı kazanması durumunda ise 500 bin euro daha ödeme gerçekleştirecek. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün Rusya’ya ulaştı. Deneyimli oyuncunun en kısa sürede 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması öngörülüyor.

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

