Galatasaray, Cuesta’yı Vasco’ya kiraladı

GALATASARAY CUENTA’YI KİRALADI

Galatasaray, Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta’nın Vasco da Gama kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu için kadro yapılanması çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

KİRALAMA ANLAŞMASI VE KOŞULLARI

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin Euro olacaktır.” denildi. Yapılan anlaşma çerçevesinde futbolcunun ücretleri Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecek.

CUENTA’NIN ÖZELLİKLERİ VE GEÇMİŞİ

Vasco da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer bu opsiyon kullanılırsa, Galatasaray’a 5 milyon 750 bin Euro transfer bedeli ödenecek. 26 yaşındaki Cuesta, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yapmıştı.

