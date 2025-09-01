Galatasaray, Cuesta’yı Vasco’ya kiraladı

GALATASARAY, CUENTA’YI KİRALADI

Galatasaray, Carlos Cuesta’nın Vasco da Gama kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya kattığı Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta’nın geçici transferi konusunda Brezilya temsilcisi Vasco da Gama ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde, uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir. Vasco da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5 milyon 750 bin Euro transfer bedeli ödenecektir” ifadesi kullanıldı.

CUENTA’NIN GALATASARAY KARİYERİ

26 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.