Galatasaray’da 4 Oyuncu Cezalıdır

FUTBOLCULARIN CEZA SINIRI

Galatasaray’da 4 oyuncu Süper Lig’de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular arasında Davinson Sanchez de bulunuyor. Konyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören Sanchez, cezalı duruma düştü mü sorusu merak ediliyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart aldıkları takdirde bir sonraki haftada takımlarını yalnız bırakacak.

DISIPLIN TALİMATLARI HÜKÜMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesinin 1. fıkrasına göre, cezaları sona erene kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamıyorlar. Talimatta belirtilen ifadeler ise şöyle: “Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.”

SANCHEZ’İN DURUMU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesinin değişen 5. fıkrasına göre, resmi müsabakalarda ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı duruma düşüyor. Bu nedenle Davinson Sanchez, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüyor. Ancak maç devam ederken direkt kırmızı kart alması durumunda cezalı duruma girecek.