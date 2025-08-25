Galatasaray’da Barış’ın Durumu Belirsiz

SÜPER LİG DEĞİŞİMİ

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu hala netlik kazanmadı. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Barış Alper’in ayrılması halinde transfer edilmeli oyuncunun kim olduğu ile ilgili fikirlerini aktaran Şaş, Galatasaray’ın transfer gündemini değerlendirdi.

Hasan Şaş, “Bugün itibarıyla Barış Alper geri dönmeyecekse veya tekrar bir barış sağlanabilir. Dönerse bence Galatasaray ilk yarıya kadar 10 numara transferini askıya alacak. Bence olması lazım ama şu anda aciliyet olarak 10 numara değil. Olmazsa olmaz bir stoper ve orta sahaya Galatasaray’ın şu anda ihtiyacı var.” şeklinde konuştu. Milli futbolcunun takımdan ayrılması durumunda Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman’ın transfer edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

LUKMAN TRANSFERİ GÜNDEME GELİYOR

Hasan Şaş, “Barış Alper giderse ve Galatasaray o parayı alırsa bence alacağı tek oyuncu var o da Lookman diyorum. Atalanta’nın kanat oyuncusu. 60 milyon euro piyasa değeri var. Bu oyuncu tek başına Atalanta’ya kupa kazandırmış bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Galatasaray kendi aile ortamı içerisinde bu oyuncuyu kazanabilir eğer Barış gidecekse.” diyerek, Lookman’ın transfer edilebileceği hakkında önemli bir değerlendirme yaptı.