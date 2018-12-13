Galatasaray’da hazırlıklar tam gaz sürüyor

Alınan son sonuçlarla morallerin iyiden iyiye bozulduğu Galatasaray’da Başakşehir maçı öncesi antremanlar devam ediyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
TRT