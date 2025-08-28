Galatasaray’da Carlos Cuesta Ayrılıyor

GALATASARAY’DA AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Yeni sezona yönelik olarak kadro planlamasında değişiklik yapan Galatasaray’da ayrılıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un düşünmediği Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta, takımıyla yollarını ayırmak üzere. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre; Vasco da Gama, Carlos Cuesta’nın transferi için Galatasaray ile oyuncunun anlaşmasını sağladı.

TRANSFER SÜRECİ HIZLANIYOR

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama, 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralayacak. Transferin resmi belgelerinin kısa zamanda atılması beklenirken, Cuesta’nın Vasco da Gama ile 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı bilgisi veriliyor. 2024 yılında Galatasaray’a katılan Cuesta, sarı-kırmızılı forma altında beklentilerin altında kalmıştı.