Galatasaray’da Cuesta ile yollar ayrılacak

GALATASARAY’DA TRANSFER GÜNDEMİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da, yalnızca yapılacak transferler değil, aynı zamanda mevcut oyuncuların durumları da merak konusu oluyor. Temmuz ayında başlayacak yaz kampına dahil edilmeyen Victor Nelsson’un ardından, Carlos Cuesta’nın da geleceği belli oldu. Okan Buruk’un, Sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerde Cuesta’nın takımdan ayrılmasını istediği öğreniliyor.

CUZTA İÇİN YOLLAR AYRILIYOR

Başarılı teknik adamın, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin takımdan gitmesini talep ettiği belirtiliyor. Bu gelişme üzerine Cuesta ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, Cuesta’nın 8 milyon euroya transfer edilmesi nedeniyle mali açıdan zarar etme ihtimalini göze almış durumda. Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 1401 dakika süre alan Cuesta, gol ya da asist katkısı sağlayamamış.