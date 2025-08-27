Galatasaray’da Cuesta İle Yollar Ayrılıyor

OYUNCU GÖNDERME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da oyuncu gönderme süreci hızlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı defansif oyuncu Cuesta ile yollarını ayırma hazırlığında. Daha önce Rus takımı Spartak Moskova’ya transferi son anda iptal olan futbolcunun, Brezilya’ya gitmesi bekleniyor.

BREZİLYA’DAN TEKLİF VAR

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Cuesta, Vasco da Gama’nın en önemli hedefi olmaya devam ediyor. Brezilya temsilcisinin, genç stoper için 6-7 milyon civarında bir bonservis bedeli önerdiği iddia ediliyor.