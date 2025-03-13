Galatasaray’da Cuesta İle Yollar Ayrılıyor

GALATASARAY’IN GELECEK SEZON PLANI

Galatasaray, önümüzdeki sezon için planlarını bu yıl itibarıyla şekillendirmeye başladı. Gidecek oyuncuların raporlarını hazırlayan sarı-kırmızılılar arasında devre arası transfer döneminde 8 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Carlos Cuesta’nın adı öne çıkıyor.

Carlos Cuesta Hakkında Verilen Karar

Transfer edildiği günden bu yana eleştirilerin odağı haline gelen Carlos Cuesta’nın futbol kariyeri beklenenden kısa sürüyor. Okan Buruk’un, genç oyuncudan memnun kalmadığı belirtiliyor ve bu sebeple yolların ayrılmasına karar veriliyor. Devre arasında Genk’ten transfer edilen Cuesta için Okan Buruk’un kararını aldığı bildiriliyor. Sezon sonunda genç oyuncuya gelecek olan tekliflerin kabul edilmesi yönünde bir karar alan Galatasaray, Okan Buruk’un olumsuz raporunu da dikkate alıyor.