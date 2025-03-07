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Galatasaray’da Cuesta Krizi Büyüyor mu?

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GALATASARAY DEPLASMANDA 2 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı deplasman maçında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde 2 puan kaybetti. Maçın hemen başlangıcında oyuna giren yeni transfer Carlos Cuesta, penaltı yaptırarak büyük bir yanlışlık yaptı. Bu durum, karşılaşmanın sonucunu etkileyen önemli bir faktör oldu ve Cuesta, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sert eleştiriler aldı.

CUESTA HEDEFTE

Özellikle bu gol, 2 puan kaybının baş sorumlusu olarak Cuesta’nın hedef tahtasına oturtulmasına yol açtı. Taraftarların yoğun eleştirileri, sosyal medya üzerinden de yankı buldu. Daha da dikkat çekici olan, maç sonunda Kolombiyalı savunma oyuncusunun takım otobüsüne alınmadığı iddiası oldu. Bu durum, futbol camiasında büyük bir yankı uyandırırken, Cuesta’nın Galatasaray kariyerinde bu maçın önemli bir dönüm noktası olabileceği konuşulmaya başlandı.

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