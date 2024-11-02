“Galatasaray’da Genç Yıldız Kiralık Gidiyor”

GALATASARAY’DA TRANSFER HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ara transfer dönemine yönelik hazırlıklarına hız veren Galatasaray’da, takımdan ayrılacak oyuncular da belli olmaya başlıyor. Süper Lig’de liderliğini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, başarılarına katkı sağlamak için takviyelere yönelirken, mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili durum da netleşiyor.

KEREM DEMİRBAY’LA YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray’da, takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri de Kerem Demirbay. Son günlerde, teknik heyet tarafından oyuncunun performansı yeterli görülmediği için, geçmişte şampiyonluğun önemli parçalarından biri olan Demirbay ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.

YUSUF DEMİR KİRALIK GİDECEK

Sarı-Kırmızılılar, 2022 yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı Yusuf Demir’i de kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Genç yeteneğin, daha önce Basel’de kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından, tekrar kiralanarak tecrübe kazanması amaçlanıyor. Galatasaray Yönetimi, Yusuf’un düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takım arayışına girmiş durumda. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de sadece 3 maçta oyuna sonradan girerek toplam 36 dakika süre alabildi.