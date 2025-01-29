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Spor

Galatasaray’da Hakim Ziyech Ayrılığı Resmileşti

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GALATASARAY’DAN ZIYECH AÇIKLAMASI

Transfer faaliyetlerini devam ettiren Galatasaray’da, ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile ilgili son dakika duyurusu yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdiğini bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray’dan yapılan duyuruda “Profesyonel Futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

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