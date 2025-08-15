Galatasaray’da Icardi Saha Dönüşü Yaptı

MAURO ICARDI’NIN DÖNÜŞÜ

Süper Lig’deki büyük kulüp Galatasaray, sakatlığını geride bırakan Mauro Icardi’nin sahalara dönüşünü sevinçle karşılıyor. Icardi, 281 gün aradan sonra yeniden yeşil sahalara adım attı. Geçen yıl kasım ayında Tottenham’a karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası bu, onun ilk maçına dönüşü oldu. Deneyimli futbolcu, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

İKİNCİ YARIDA ETKİ GÖSTERDİ

Maçın 81. dakikasında Barış Alper’in yerine oyuna giren Arjantinli golcü, karşılaşmanın son bölümlerinde etkisini göstermeyi başardı. 87. dakikada Torreira’nın pasını değerlendirerek ağları havalandırdı ve böylece golle geri döndü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin bu golü sonrası onunla özdeşleşen ”Aşkın olayım” şarkısını söylemeye başladılar. Icardi ise ellerini açarak taraftarlara eşlik ederek duygusal anlar yaşattı.