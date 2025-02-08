Galatasaray’da Ismael Jakobs Pişmanlığı Yaşanıyor

GALATASARAY’DA SOL BEK SORUNU

Galatasaray, sol bek pozisyonunda ciddi bir sorun yaşıyor ve bu durum Ismael Jakobs’un transferine pişmanlığını beraberinde getiriyor. Ligin daha yarısında olmasına rağmen, Jakobs bu süreçte lig ve Avrupa’da yapılan 10 maçta sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamadı. Sezon sonunda 8 milyon euroya zorunlu olarak transfer edilecek olan oyuncu, geçmişte yaşadığı sürekli sakatlıklar ve özel hayatına gereken özeni göstermemesi nedeniyle takıma katılmıştı.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın aktardığına göre, Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki futbolcunun sürekli sakatlanması nedeniyle hata yaptıkları düşüncesinde. Sarı-kırmızılıların, yaz döneminde Jakobs’tan kurtulmayı planladıkları da belirlendi. Adana Demirspor ile yapacakları maçta da oynayamayacak olan Jakobs, Teknik Direktör Okan Buruk’un da keyfini kaçırıyor. Başarılı çalıştırıcı, sol bek pozisyonu için sürekli yeni çözümler üretme arayışında.