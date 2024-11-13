Galatasaray’da Ismail Jakobs Sakatlandı!

İSMAİL JAKOBS’UN SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile yapılan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan İsmail Jakobs’un durumunu duyurdu. Yapılan MR tetkiklerinde, British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu ile kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama saptandı. Futbolcunun tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELİRLENDİ

Sakatlığının en az bir ay süreceği tahmin edilen Jakobs, bu süreçte Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile oynanacak maçları kaçıracak. Ancak, İsmail Jakobs’un 12 Kasım’daki Malmö ve 16 Kasım’daki Trabzonspor karşılaşmalarına yetişmesi öngörülüyor. Daha önce de 19 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında sakatlık nedeniyle dört maçı kaçırdığı biliniyor.