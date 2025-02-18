Galatasaray’da Ismail Jakobs Yine Sakatlandı

Sakatlık Durumu ile İlgili Kötü Gelişme

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs ile ilgili olumsuz bir haber alındı. Yağız Sabuncuoğlu’nun yaptığı habere göre, Jakobs’un aşil tendonunda iltihaplanma tespit edildi. Bu durum, genç futbolcunun sahalara geri dönüş süresinin daha da uzayabileceğini işaret ediyor.

Teknik Direktörün Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ile oynanan maç sonrasında Jakobs’un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin zor olduğunu dile getirdi. Bu açıklama, Jakobs’un sakatlık sürecinin devam edeceği konusunda endişeleri artırıyor.

Bu Sezonki Performansı

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 18 maça çıkan Jakobs, bu süreçte 1 asist yapmayı başardı. Bu istatistik, takımın hücum gücüne katkı sağlama konusunda önemli bir katkı sunduğunu gösteriyor.