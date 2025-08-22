Galatasaray’da Kadro Oluşumu Devam Ediyor

KADRO KURMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın başantrenörü Yakup Sekizkök, bu yıl daha uzun süre hizmet verecek bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Türkiye Kupası’nın şu an için öncelikli hedef olduğunu dile getiren Sekizkök, “Kadromuz yeni. Errick de geri döndü. Geçen yıl Karşıyaka’da ve ardından Fenerbahçe’de başarılı sezon geçirdi. Kendisiyle aramızda bulunmasından dolayı mutluyuz. Yeni yabancı oyuncularla da bir araya geldik. Genç ve hedefleri olan isimlerle anlaştık. Avrupa basketboluna damga vuracak potansiyele sahip oyuncularla güçleniyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

GALATASARAY’A HİZMET EDECEK BİR KADRO HEDEFİ

Sekizkök, oluşturdukları ekibin devamlılığına dikkat çekerek, “Yerli rotasyonumuzu tamamladık. Geçen yıl sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Can Korkmaz bu yıl büyük bir katkı sunmayı hedefliyor. Buğra takımda kalmaya devam ediyor. Rıdvan ise EuroLeague deneyimi olan bir isim. Genç oyuncularla birlikte uzun süre Galatasaray’a hizmet edecek bir kadro kurduk.” diye konuştu.

LİGİN GÜCÜ İSPANYA’DAN DAHA YÜKSEK

45 yaşındaki başantrenör, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin zorlu takımlardan oluştuğunu vurguladı. “Lig zorlaştı. Henüz kadrosunu tam kuramamış birkaç takım daha mevcut. Erokspor ve Trabzonspor gibi yeni çıkan takımlar oldukça iddialı. Geçen yıl play-off’ta mücadele ettiğimiz takımlar önemli takviyeler yaptı. Basketbol Süper Ligi, bence artık Avrupa’nın en iyi ligi. İspanya ligini geçtiğimizi düşünüyorum. Ligimizde herkes diğerini yenebiliyor.” ifadelerini kullandı.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Sekizkök, her kulvarda iddialı olduklarına fakat odaklarının Türkiye Kupası olduğunu belirtti. “Fikstür her yönden zorlu. Ligde her takım mücadeleci. Galatasaray, hangi aşamada olursa olsun kazanmak için sahaya çıkacaktır. Geçtiğimiz yıl bunu belli bir seviyede sürdürebildik. Bu yıl yeni kadromuzla hedeflerimiz daha yükseğe çıkacak. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası.” şeklinde açıklamada bulundu.