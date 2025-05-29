Galatasaray’da Kerem Demirbay Açıklama Yaptı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU VE KEREM DEMİRBAY’IN GÖRÜŞLERİ

Süper Lig’de şampiyonluğu elde eden Galatasaray’da, tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay, A Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Takım içindeki atmosferden forma mücadelesine kadar pek çok konuyu ele alan Demirbay, şampiyonluk sonrası duygularını da paylaştı. “Öncelikle tabii ki keyfim yerinde. Şampiyonuz, rahatız. Her şeyi yaptık buraya gelmek için. Onun için rahatız.” sözleriyle şampiyonluğun verdiği mutluluğu ifade etti.

ŞAMPİYONLUĞUN TEMELİ AİLE ORTAMI

Kerem Demirbay, takımın aile ortamının şampiyonluk üzerindeki etkisini de vurguladı. “Öncelikle bir aile ortamı oluşturmak istiyorsan, bir aile olman gerekir. Biz bir aileyiz. Büyük bir camiayız ve ailemizin ortamı çok net belli: Şampiyon olduk.” diyerek, başarılarının sadece futbolcunun kalitesine bağlı olmadığını belirtti. “Bunun sebebi sadece futbolcuların kalitesi değildir. Karakterdir. Çalışanlarımızın karakteridir. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ailemiz çok büyük, çok pozitif ve güzel.” ifadeleriyle de takım ruhunu öne çıkardı.

FORMA REKABETİ VE SAYGI

Galatasaray’daki forma rekabetine de değinen Demirbay, Gabriel Sara ile olan ilişkisini “Saygısızlık olmadığı sürece ben hiçbir futbolcuyla kötü olmam. Gabriel Sara kardeşimin hiçbir saygısızlığını görmedim.” sözleriyle açıkladı. Yıldız futbolcu, sezon boyunca oynamak istediğini, ancak aynı zamanda takım arkadaşına da saygı duyduğunu belirtti. “Ben oynamak istiyorum, evet. Gelecek sezon da oynamak istiyorum. Ama o da iyi bir çocuk. Zaten o yüzden burada.” diyerek, rekabetin dostça bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

XABI ALONSO’YA MESAJ

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso’ya mesaj attığını da belirten Kerem Demirbay, “Valla ona mesaj yazdım ‘tebrikler’ diye. İyi karakter, çok seviyorum kendisini. Büyük bir oyuncu, büyük bir hoca ve herhalde tam istediği de oldu. Real Madrid’de başarılar diliyorum.” dedi. Ayrıca, Alonso’nun ailesine de selamlarını iletti.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Son olarak Galatasaray taraftarına teşekkür eden Kerem Demirbay, “Tüm sezon boyunca bizi desteklediler. Buraya gelmemizde büyük emekleri var. Kutlamada yağmur biraz şanssızlıktı ama hepsini çok seviyorum. Saygı duyuyorum ve onlar da bana saygı duyuyor.” diyerek, taraftarların önemini vurguladı. “İyi, güzel insanları ben severim. Allah’a emanet olsunlar, böyle devam.” ifadeleriyle de konuşmasını sonlandırdı.