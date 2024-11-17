Galatasaray’da Kiralama Planı: Jelert ve Demir

GALATASARAY’DA TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların kadro yapılandırması çerçevesinde bazı futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. TRT Spor’un haberine göre, yabancı oyuncu sınırından dolayı Elias Jelert ve Yusuf Demir, bu sezon umdukları kadar süreyi bulamıyor. İkisinin de devre arasında takımdan ayrılması oldukça olası.

JELERT’İN DURUMU

Sezon başında 9 milyon euroya Kopenhag’tan transfer edilen Elias Jelert, henüz beklentileri karşılayamıyor. Bu sezon toplamda 14 maçta görev alan Danimarkalı oyuncu, bu karşılaşmalardan yalnızca 3’ünde ilk 11’de başladı. Son zamanlarda daha iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, ne yazık ki gol veya asist katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR’İN PERFORMANSI

Sezon başı kampını iyi geçirerek dikkat çeken Yusuf Demir ise, bu sezon bütün kulvarlarda yalnızca dört maçta forma giyebildi. Hiçbir karşılaşmaya ilk 11’de başlamayan Yusuf, toplamda 14 resmi maçta kadroda yer almadı.

KİRALAMA PLANLARI

Sarı kırmızılı yönetim, Elias Jelert ve Yusuf Demir’i daha çok süre alabilecekleri bir kulübe kiralamayı hedefliyor. İki futbolcunun da bu duruma olumlu baktığı öğrenildi.