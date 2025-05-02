Galatasaray’da Mauro Icardi Krizi Var

SÜPER LİG’DE İCARDİ KRİZİ

Galatasaray’da Mauro Icardi ile ilgili ciddi bir kriz yaşanıyor. Sezon başında Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan yıldız golcü, taraftarlar tarafından merakla geri dönmesi bekleniyor. Ancak Arjantin medyasından yapılan son haberler, Icardi’nin durumu hakkında düşündürücü bir iddiayı gündeme getirdi.

Icardi’DEN BEKLENEN DÖNÜŞ

Özel hayatındaki zorluklarla sürekli gündemde olan deneyimli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı. Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’in aktardığına göre, Galatasaray kulübü Icardi’nin durumundan rahatsız olmuş durumda. İddialara göre, kulüp Icardi’ye kendi ülkesine dönmesi ve sahalara geri dönüş için hazırlık yapması konusunda uyarıda bulundu. Etchegoyen, Türk yönetiminin Icardi’nin sahalardan dönüşünü sabırla beklediğini ve futbolcunun İstanbul’a dönmemesi durumunda sözleşmesinin feshedileceği yönünde bir tehdidin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, İbrahim Hatipoğlu’nun Icardi ile ilgili bir toplantı düzenlediği ve bu toplantıda oyuncunun durumu hakkında yüksek sesle karar verilmesi gerektiğini ifade ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Galatasaray taraftarları, Icardi’nin geri dönüşünü dört gözle beklerken, kulübün geleceği açısından bu durum hassas bir konu olabiliyor.