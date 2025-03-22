Galatasaray’da Milli Ara Sakatlık Kabusu

GALATASARAY’IN MİLLİ ARASI SIKINTILI GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takım Galatasaray’da milli ara süreci adeta bir kabusa dönüştü. Takımın önemli oyuncuları, milli takımlarında sakatlık sorunlarıyla karşılaştı. Galatasaray’ın A Milli Takım’da yer alan futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, Macaristan ile oynanan maçta sakatlandı. Her iki oyuncu da A Milli Takım’ın dünkü antrenmanında bulunmadı.

YUNUS AKGÜN SAKATLANDI

A Milli Takım’daki diğer bir sorun ise Yunus Akgün’le ilgili. Macaristan karşılaşması öncesi antrenmanlara katılmayan Yunus, maç kadrosunda yer almadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Macaristan maçı sonrasında yaptığı açıklamada, Yunus’un sakatlığından dolayı rövanş karşılaşmasına yetişemeyeceğini duyurdu ve 24 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığını bildirdi.

GALATASARAY’DA DİĞER SAKATLAR

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık yüzünden Türkiye – Macaristan maçında oynayamadı. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise Brezilya ile oynanan karşılaşmada Alisson Becker ile çarpışması sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alvaro Morata da rahatsızlığı nedeniyle İspanya’nın dünkü antrenmanına katılamadı.

DERBİ MAÇI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig’de önemli bir derbi mücadelesine çıkacak. Beşiktaş ile oynanacak olan bu zorlu karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.