Galatasaray’da Muslera’nın Ayrılığı Kesinleşiyor

GALATASARAY’DA FERNANDO MUSLERA’NIN DURUMU

Fernando Muslera, 2011 yılından bu yana Galatasaray’da forma giyiyor. Bu sezonki performansı zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da, son dönemlerdeki başarılarıyla takımın önemli isimlerinden biri oldu. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Muslera’nın sarı kırmızılı takımla yollarını ayırması kesinleşiyor gibi görünüyor.

EŞYALARINI URUGUAY’A GÖNDERİYOR

Uruguaylı kalecinin ailesini ülkesine göndermiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, milli arada eşyalarının bir kısmını Uruguay’a yolladığı öğrenildi. 38 yaşındaki kaleci, bu sezon toplamda 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü. Muslera, 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.