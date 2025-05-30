Galatasaray’da Muslera ve Mertens Veda Etti

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR VEDA EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir’i ağırlayan Galatasaray’da tecrübeli oyuncular Fernando Muslera ve Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla son kez sahaya çıktı. Ligde üst üste 3. kez, toplamda 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşmasıyla garantileyen Galatasaray, sezonu Başakşehir maçıyla tamamladı. RAMS Park’taki mücadelede, Galatasaray, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen 11’i ile mücadele etti. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

MUSLERA’YA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray’da 14. sezonunu tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Müsabakanın öncesinde sahaya ısınmak için adım attığında sarı-kırmızılı taraftarlar, Muslera’yı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” şeklinde tezahüratlar yaptı. Kale arkasında, genç kaleci için “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı bir pankart açıldı. Muslera, sarı-kırmızılı forma ile 551. resmi maçına da bu mücadelede çıkarak birçok rekora imza attı.

MERTENS DE VEDA EDİYOR

Dries Mertens, Başakşehir maçında Süper Lig’deki 100. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray’a 2022-23 sezonunda katılan Belçikalı oyuncu, toplamda 135 maçta mücadele etti. Mertens, Süper Lig’de 99 müsabakaya çıkarken, 100. kez sahaya çıktığı bu maçta 24 gol atıp, 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Mertens için taraftarlar “Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler” yazılı pankart açarak veda etti.

KOREOGRAFİ İLE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Galatasaray taraftarları, Süper Lig’deki 25. şampiyonluğu ve 5. yıldız için özel bir koreografi düzenledi. Tribünlerdeki kartonlarla Okan Buruk’un resmini oluşturarak “The Winner One” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Fenerbahçe’nin 2014’teki dördüncü yıldız için attığı “Yükleniyor” tivitine vurgu yapıldı ve 25 rakamı oluşturuldu. Koreografinin ardından, doğu tribününde 5 yıldız üstünde “İlk ve tek” yazısı yer aldı.

GİZEMLİ HEDİYELER VE BAĞIŞLAR

Galatasaray, genç futbolcusu Yusuf Demir’in Süper Lig’deki ilk kez başlangıç kadrosunda yer almasına tanıklık etti. Aynı zamanda, Ramş Başakşehirli oyuncular, Galatasaraylı meslektaşlarına alkışlarla şampiyonluklarını kutladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 150. resmi maçını oynayan Berkan Kutlu’ya özel bir forma hediye etti. Ayrıca, 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için balon uçurma etkinliği düzenlendi ve Ali Asaf, maç öncesinde başkanla birlikte sahaya çıkarak balonları gökyüzüne bıraktı.