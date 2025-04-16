Galatasaray’da Nisan Toplantısı Yapıldı

Sarı-kırmızılı kulübün nisan ayı Olağan Divan Kurulu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kulübün başkanı Dursun Özbek şampiyonluk için mücadele ettikleri ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Özbek’in açıklamaları şöyle; “Artık Florya’yı bırakıyoruz. Florya’dan Kemerburgaz’a kısmen taşındık. Taşınma işi A Takımımız için bitti. Riva’daki inşaat faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak.”

Hedefler ve Başarılar

Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde Final Four’a ulaştı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe’ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. “Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracaklarından eminim.” ifadelerini kullandı. Gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız ise şampiyonluk için son maçına çıkacak. “Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum” dedi. “Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy’den duyulmasıdır” diyerek, tüm takımların desteklenmesini istedi.

Şampiyonluk Mesajı

Futbol takımımız, şampiyonluk yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Özbek, camiamızın sevdiği “Mayıslar bizimdir” mottosunu hatırlatarak, “Bu mottoya layık olacağız. Galatasaray, yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyor. Galatasaray, bir şampiyonluk kazanmak için toplumu geren ve kardeşi kardeşi kırdırmaya çalışan bir camia olmamıştır ve olmayacaktır.” dedi. “Sonuna kadar hak ettiği, sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı, tarafsız herkesten takdir görmüştür” ifadesi de dikkati çekti. Kopenhag’da elde ettikleri UEFA Kupası’nın bunun en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

Borç ve Finansal Durum

Başkan Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ’ye 5 milyar civarında borçlu. Bu bizim borcumuz. Bu borcun nereden geldiğini analiz edebiliriz” dedi. “Buraya çıkan konuşmacılar, sanki bu borçtan ve borcun oluşundan hiç haberleri yokmuş gibi konuşuyorlar, ki bunlar zamanında yöneticilik yapmış arkadaşlar. Bunun nereden kaynaklandığını dört dörtlük bilen arkadaşlar” açıklamasında bulundu. Özbek, “Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak hak etmiyoruz. Herkesin imrendiği bir kulüp haline gelmişiz” ifadeleriyle durumu özetledi. Ayrıca, altyapı tesisi üzerinden borcun büyük kısmını kapatacaklarını ve bu gibi projelerin gerekliliğini vurguladı.

Geleceğe Dair Umutlar

Dursun Özbek, yönetim kurulunun eleştirilere açık olduğunu, ama eleştirilerin Galatasaray’a yakışır şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi. “Bizi demotive etmeye kimsenin hakkı yok. Yönetim kurulu olarak son derece sakin ve Galatasaray’a yakışır şekilde tenkitleri dinliyoruz, sizleri tatmin edecek cevapları vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Özbek, bu tür durumların Galatasaray’ın alışık olduğu toplantı etiğini deforme etmeyecek şekilde olmasını istedi.