Galatasaray’da Osimhen Belirsizliği Sürüyor

GALATASARAY’DA OSIMHEN BELİRSİZLİĞİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Galatasaray’da Victor Osimhen ile ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların büyük maçta en önemli silahı olan Osimhen’in, müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala ağrılarının bulunduğu öğreniliyor.

SONUÇLAR STADYUMDA BELİRLENECEK

Nijeryalı golcünün son durumu, stadyumda yapılacak olan son kontrollerin ardından netleşecek. Osimhen, ağrılara rağmen derbide forma giymek istiyor. Bu durum, Galatasaray’ın maçı kazanma umudunu etkileyebilir.