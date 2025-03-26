Galatasaray’da Osimhen Sakatlık Endişesi Yaşanıyor

OSİMHEN’DEN ÜZÜCÜ HABER

Galatasaray’a gelen üzücü bir haber, takımın yıldız ismi Osimhen ile ilgili. Milli takımda yaşadığı bir durum nedeniyle oyundan çıkan Osimhen’in sakatlık durumu merak ediliyor.

OSİMHEN’İN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Victor Osimhen’in yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, oyuncunun son durumu ile ilgili bilgiler paylaştı. Laba, “Victor Osimhen sakatlanmadı. Sadece çok yorgundu. Galatasaray’ın hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kontrol edilmek üzere bugün Galatasaray’a katılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

DERBİLERDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Galatasaray’da gözler Osimhen’in, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde sahada olup olamayacağına çevrildi. Osimhen’in Perşembe günü İstanbul’da olması bekleniyor ve oyuncunun durumu o akşam belli olacak.