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Galatasaray’da Osimhen Sıkıntısı: Derbi Öncesi Endişe

SÜPER LİG DEVİ GALATASARAY’DA ENDİŞELER ARTIYOR

Galatasaray, Beşiktaş derbisine yaklaşırken yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili kaygılar ortaya çıkıyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Zimbabwe ile oynanan maçta gol atmasına rağmen, oyundan çıktıktan sonra ekibinin yediği gole fazla üzümeyen Nijeryalı futbolcunun sinirli tavırları dikkat çekti.

OSIMHEN’İN MORALİ DÜŞÜK

Osimhen’in hafif bir sakatlık yaşaması, derbi öncesi takımda bir kaygı yaratıyor. Sarı-kırmızılı takımın, Osimhen’in moral durumunun kötüleşmesi nedeniyle endişelendikleri bildiriliyor. Galatasaray, Beşiktaş mücadelesi öncesinde Osimhen için alarm durumuna geçti ve yıldız ismin bugün İstanbul’a geleceği ifade edildi.

TEKNİK HEYETİN YAKINDAN İLGİSİ

Galatasaray teknik heyetinin ve idarecilerin Osimhen ile yakından ilgileneceği ve onun moralini yükseltmek için çaba göstereceği aktarılıyor. Takım, derbi öncesi Osimhen’in bu süreçten en az zararla çıkmasını sağlamaya çalışacak.

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