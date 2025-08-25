Galatasaray’da Pavard Gelişmeleri Yaşanıyor

GALATASARAY’DA YENİ GELİŞMELER

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden sürdüren Süper Lig takımı Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Benjamin Pavard.

PAVARD’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Pavard, minik bir Galatasaray taraftarının Leroy Sane’ye, ‘Sane abi’ diyerek imza istediği anların görüntüsünü kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Bu durum kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Ancak yıldız oyuncu, daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.