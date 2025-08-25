Haberler

Galatasaray’da Pavard Gelişmeleri Yaşanıyor

GALATASARAY’DA YENİ GELİŞMELER

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden sürdüren Süper Lig takımı Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Benjamin Pavard.

PAVARD’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Pavard, minik bir Galatasaray taraftarının Leroy Sane’ye, ‘Sane abi’ diyerek imza istediği anların görüntüsünü kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Bu durum kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Ancak yıldız oyuncu, daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

