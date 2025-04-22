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Galatasaray’da Roland Sallai Açıklama Yaptı

Maç sonu açıklamalarıyla ilgili bilgiler aktarıyoruz.

AÇIKLAMALAR

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, maçın ardından duygularını ve düşüncelerini paylaştı. “Bugün takım olarak mücadele ettik ve bu galibiyet bizim için çok önemliydi” dedi. Kendisi, takımın birlikteliğinin ve özverisinin galibiyeti sağladığını vurguladı. Ayrıca, “Önümüzdeki maçlarda da bu performansı sürdürmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Sallai, taraftarlarına da teşekkür ederek, “Onların desteği bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, maçın ardından Galatasaray’ın hedefleri ve mücadele azmi hakkında bilgi sunuyor.

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