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Galatasaray’da Sallai Derbide Oynayamayacak

KÖTÜ HABER GELDİ

Süper Lig devlerinden Galatasaray’a, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi üzücü bir haber ulaştı. Ağrıları sebebiyle son antrenmana katılamayan yıldız futbolcunun derbide forma giyemeyeceği düşünülüyor. Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

SALLAI DERBİDE YER ALAMAYACAK

Galatasaray’da Rolland Sallai, sakatlığı dolayısıyla son antrenmanda bulunamadı. Sabah’ta yayımlanan habere göre, Sallai, Beşiktaş mücadelesinde sahaya çıkamayacak. 27 yaşındaki Macar futbolcu, Macaristan’ın A Milli Takım’ı ile oynadığı maçlarda da forma giymemişti. Bu sezon 24 maçta forma giyen Sallai, 3 gollük katkı sağladı.

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