Galatasaray’da Toplantı Yapıldı.

GALATASARAY’DA EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray Divan Kurulu, Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve yönetimle birlikte divan kurulu üyeleri katıldı. Başkan Dursun Özbek, toplantıda kulübün mali durumu ve geleceği hakkında bilgilendirme yaptı. Özbek, Galatasaray’ın borcunun olmadığını belirtti ve “2022’nin mayıs ayında göreve geldiğimiz günden itibaren ortaya koyduğumuz hedeflerimiz vardı” diyerek üç ana amacını açıkladı: finansal yapının düzelmesi, tesisleşme ve sportif başarı.

GALATASARAY’IN MALI DURUMU VE HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Dursun Özbek, “Finansal yapıyla ilgili sizlere geldiğimiz günden beri söylediğimiz şeyleri yapmanın gururunu taşıyorum” diyerek, Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının hiç kimseye borcu olmadığını vurguladı. Özbek, “Elbette Galatasaray’ın ileriye dönük yükümlülükleri var” diyerek mevcut yükümlülüklerin dönem içindeki faaliyetlerle karşılanacağını ifade etti. Geçtiğimiz dönemde oldukça başarılı bir sermaye artışı yaşandığını belirten Özbek, öz sermayenin 13 buçuk milyar TL’ye çıkarıldığını ve Galatasaray’ın Sportif AŞ’sinin Türkiye’nin en değerli spor kulübü olduğunu söyledi.

YENİ TESİSLER VE ALTYAPI GELİŞTİRMELERİ

Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin Avrupa düzeyinde olduğunu belirtti ve yeni yapılan futbol tesisinin, Barcelona ve Manchester City gibi prestijli kulüplerden gelen oyuncular tarafından eşsiz bulunduğunu aktardı. Ayrıca, “Altyapı tesislerimize dört yeni tesis kazandırmayı planlıyoruz” dedi. 60 dönüm arazinin kulübe kazandırıldığını anlatan Özbek, burada voleybol, basketbol ve yüzme sporları için tesisler yapılacağını duyurdu.

AMATÖR SPORLARA YENİ KAYNAK PROJELERİ

Özbek, amatör branşlardaki sportif başarılarını artırmak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirtti. “Sportif başarıyı amatör sporlarda da yakalamak zorundayız” diyen Özbek, bu alanda toplanacak olan kaynakların yalnızca amatör sporlarda kullanılacağını ifade etti. Projelerin giderek somutlaşmaya başladığını, bu kaynakla amatör branşlarda büyük başarılara imza atacaklarını ekledi.

RİVA VE GALATASARAY ADASI PROJELERİ

Dursun Özbek, Riva’daki ikinci etap inşaatlarının başladığını duyurdu ve “Orada yaklaşık 550 tane Galatasaray’a ait villa var” şeklinde bilgi verdi. İnşaat sürecinin devam ettiğini ve toplamda 70 villanın satıldığını aktardı. Galatasaray Adası ile ilgili olarak, “Mükemmel bir ada yaptık” diyen Özbek, Galatasaray’a ait tapuları olan bir tesisin hem imar hem de yapı olarak memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Aynı zamanda bu sözlerini büyük bir gururla yerine getirdiğini de belirtti.