Galatasaray’da Transfer Açıklamaları Yapıldı

GALATASARAY’DA TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Yenikapı’daki kutlama etkinliğiyle kupasını aldı. Teknik direktör Okan Buruk, bu süreçte pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Buruk, şampiyonluk, transfer politikası, kadro yapılanması ve Victor Osimhen transferine dair detayları paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, Dries Mertens ve Fernando Muslera’nın takımdan ayrılması bekleniyor.

SEZONUN DEĞERLENDİRMESİ

Okan Buruk, sezonun değerlendirmesini yaparak Avrupa kupalarında daha ileri gidebilecek durumda olduklarını dile getirdi. “Şu var hep içimde… Avrupa… Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi’ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik.” ifadelerini kullandı. Tottenham’ın başarısına da değinen Buruk, “Gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik.” şeklinde konuştu. İki kupa kazanmanın da önemine vurgu yaptı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI TRANSFER HAZIRLIĞI

Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Buruk, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmaları gerektiğini ifade etti. “Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık.” diyen Buruk, Şampiyonlar Ligi için yetenekli bir kadro kurmanın önemli olduğunu belirtti.

DAHA İYİ BİR KADRO HEDEFİ

Buruk, bu yıl kadro yapısını daha iyi hale getirmeleri gerektiğini vurguladı. “Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız.” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın şampiyonluğu kaybetmemek için oyuncularına güvendiğini de sözlerine ekledi.

TRANSFERE SABIRLA YAKLAŞILMASI GEREKEN BİR DURUM

Okan Buruk, transfer sürecine sabırlı yaklaşmaları gerektiğini belirtti. “Fazla baskı… Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor.” diyen Buruk, kalınacak olan oyuncular ve transfer listesi hakkında konuştu. Sabırlı olunmadığı takdirde takıma olumsuz etkiler yaratabilecek durumlar olabileceğini vurguladı.

LİGİN SONUÇLANMASI HAKKINDA

Buruk, Galatasaray’ın lig sonunu net bir şekilde bitirdiğini ve oyuncuların kalitesinin, bir arada olmanın önemini vurguladı. “Galatasaray’ın kalitesi, oyun gücü, saha içi ve dışı birlikteliği… Sadece şu anda konuşulan şey, Galatasaray’ın başarısı.” ifadelerini kullandı.

MUSLERA VE MERTENS’İN AYRILIĞI

Buruk, takımda yer alan çok değerli oyuncuların ayrılacağını duyurdu. “Muslera ve Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak.” diyerek bu ayrılıkların duygusal etkisine değindi.

OSIMHEN TRANSFERİNİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU

Osimhen’in takıma katılım sürecine de değinen Buruk, “Ben de ilk konuştuğumuzda ona ‘Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?’ demiştim. Direkt olarak ‘Galatasaray’ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum’ cevabı verdi.” dedi. Bu transferin değerine vurgu yaparak, “Bu çok önemliydi, değerliydi.” ifadelerini kullandı.