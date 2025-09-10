Gündem

Galatasaray’da Transfer Hareketliliği Devam Ediyor

Galatasaray transfer döneminde önemli gelişmeler yaşıyor. Takım, birçok yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendirirken, bir yandan da birçok isimle yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfreid Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi önemli futbolcuları takıma kazandırdı.

AYRILAN İSİMLER

Bununla birlikte, Alvaro Morata, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Eren Aydın, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Atakan Ordu, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Halil Dervişoğlu, Ali Efe Çördek ve Ali Yeşilyurt gibi birçok oyuncu Galatasaray’dan ayrıldı.

SÖZLEŞME UZATMA SORUNLARI

Galatasaray’da bazı futbolcuların sözleşmelerinin uzatılması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumlardan biri ise genç yetenek Eyüp Aydın ile ilgili.

