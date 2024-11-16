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Spor

Galatasaray’da Victor Osimhen Gelişmeleri Devam Ediyor

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GALATASARAY’DA SICAK GELİŞMELER

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u 3-2 yenip liderliğini koruyan ve milli araya moralli giren Galatasaray’da önemli gelişmeler meydana geliyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen, gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların sevgisini kazanmış durumda.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKSİYOR

Attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı forvet oyuncusu Osimhen için Alman basınında çarpıcı bir haber yer aldı. Bu gelişmeler, futbolseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

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