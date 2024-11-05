“Galatasaray’da Yıldız Futbolcu Ayrılmak İstiyor”

GALATASARAY’DA ŞAMPİYONLUK YARIŞI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig’de zirvede şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, aynı zamanda ara transfer dönemi için hazırlıklarını yapıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda bazı futbolcuları tutma kararı alırken, beklemediği bir yanıtla karşılaştı. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, yönetimin sözleşme teklifini reddettiği ve takımından ayrılma isteği gündeme geldi. İşte detaylar.

HAZIRDA BEKLEYEN TALİPLER

Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı ve bazı futbolcularını kadroda tutmak konusunda harekete geçti. Ancak, bu süreçte sarı-kırmızılı yönetim, beklemediği bir yanıt aldı. Takvim’de yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldız oyuncu Galatasaray’dan ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu oyuncunun sözleşmesini uzatmak için Nelsson’a bir teklif sundu. Ancak, tecrübeli futbolcu bu teklifi geri çevirdi. Nelsson’un bu kararı, yeterince süre alamadığına dayanıyor. Danimarkalı futbolcu, daha fazla oynama süresi istemesi nedeniyle devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılmayı planlıyor.

NELSSON’UN PİYASA DEĞERİ VE DURUMU

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Nelsson, bu sezon Süper Lig’de sadece 5 maçta, tüm kulvarlarda ise toplam 9 maçta görev aldı. Ayrıca, 15 kez Danimarka Milli Takımı forması giyen oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle birlikte, Victor Nelsson için Avrupa’nın önemli kulüpleri de beklemede. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A takımı Bologna ve Fransa’nın güçlü takımlarından Lille, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.