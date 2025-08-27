Galatasaray’da Zaniolo’nun Geleceği Belirsiz

GALATASARAY’DA ZANIOLO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’yla ilgili belirsizlik devam ediyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, İtalyan futbolcunun transfer görüşmeleri çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılıların yönetimi, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. Ancak Serie A temsilcisi Udinese, bu şartı kabul etmeyi istemiyor. Bu anlaşmazlık, transfer görüşmelerinin ilerlemesine engel olan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

PERSONAL PREFERENCES AFFECT TRANSFER

Transferin duraklamasında etkili olan bir diğer unsur ise Zaniolo’nun kişisel tercihleri. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da kalmak istediği ve İstanbul’daki kariyerine devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Fransız basını, Zaniolo’nun bu kararını sarı-kırmızılı yönetime de ilettiğini bildiriyor. Bu durum, kulüp yönetiminin pozisyonunu güçlendirirken, Udinese’nin teklifinin zayıflamasına neden oluyor.