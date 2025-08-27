Haberler

Galatasaray’da Zaniolo’nun Geleceği Belirsiz

GALATASARAY’DA ZANIOLO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’yla ilgili belirsizlik devam ediyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, İtalyan futbolcunun transfer görüşmeleri çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılıların yönetimi, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. Ancak Serie A temsilcisi Udinese, bu şartı kabul etmeyi istemiyor. Bu anlaşmazlık, transfer görüşmelerinin ilerlemesine engel olan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

PERSONAL PREFERENCES AFFECT TRANSFER

Transferin duraklamasında etkili olan bir diğer unsur ise Zaniolo’nun kişisel tercihleri. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da kalmak istediği ve İstanbul’daki kariyerine devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Fransız basını, Zaniolo’nun bu kararını sarı-kırmızılı yönetime de ilettiğini bildiriyor. Bu durum, kulüp yönetiminin pozisyonunu güçlendirirken, Udinese’nin teklifinin zayıflamasına neden oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.