Galatasaray’da Zaniolo’nun transferi güçlendi

NICOLLO ZANIOLO’NUN TRANSFER İHTİMALİ

Galatasaray’da yeni sezonda yer alması düşünülmeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. La Gazzetta dello Sport’ta çıkan habere göre, Zaniolo’nun İtalya Serie A takımlarından Udinese’ye transfer olma olasılığı arttı. Haberde, Udinese’nin bu futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük istek gösterdiği, hatta Zaniolo’nun takımdaki yerinin de ayrıldığı bilgisi veriliyor. Udinese’nin, Zaniolo’yu alarak hücum hattında önemli bir rol üstlenmesini hedeflediği ifade ediliyor.

GALATASARAY’IN KARARI

Haberde yer alan bilgiler doğrultusunda, Süper Lig takımı Galatasaray’ın Zaniolo ile ilgili kesin bir karar aldığı ve oyuncuyu takımdan göndereceği aktarılıyor. Sağ kanat oyuncusu, Galatasaray’ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 75. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bu gelişmeler, Zaniolo’nun geleceği hakkında duyulan merakın artmasına neden oluyor.