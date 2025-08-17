Haberler

Galatasaray’da Zaniolo’nun transferi güçlendi

NICOLLO ZANIOLO’NUN TRANSFER İHTİMALİ

Galatasaray’da yeni sezonda yer alması düşünülmeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. La Gazzetta dello Sport’ta çıkan habere göre, Zaniolo’nun İtalya Serie A takımlarından Udinese’ye transfer olma olasılığı arttı. Haberde, Udinese’nin bu futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük istek gösterdiği, hatta Zaniolo’nun takımdaki yerinin de ayrıldığı bilgisi veriliyor. Udinese’nin, Zaniolo’yu alarak hücum hattında önemli bir rol üstlenmesini hedeflediği ifade ediliyor.

GALATASARAY’IN KARARI

Haberde yer alan bilgiler doğrultusunda, Süper Lig takımı Galatasaray’ın Zaniolo ile ilgili kesin bir karar aldığı ve oyuncuyu takımdan göndereceği aktarılıyor. Sağ kanat oyuncusu, Galatasaray’ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 75. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bu gelişmeler, Zaniolo’nun geleceği hakkında duyulan merakın artmasına neden oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Haberler

Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.