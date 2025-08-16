Haberler

Galatasaray’da Zaniolo’nun Transferi Gündemde

NİCOLO ZANIOLO İÇİN FLU DURUM

Süper Lig ekibi Galatasaray’da ayrılığı konuşulan Nicolo Zaniolo için önemli bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda geleceği belirsiz olan yıldız oyuncu için ezeli rakip bir adım attı. 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma’dan 15 milyon euro bonservisle Galatasaray’a katılan Zaniolo, sonrasında birçok takıma kiralık olarak gönderildi fakat beklentileri bir türlü karşılayamadı. İtalyan futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması gündemde.

LAZIO’DAN HAREKETLİLİK

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Zaniolo için eski takımı Roma’nın ezeli rakibi Lazio harekete geçti. Çizme temsilcisi, bu transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla girişimlerde bulundu ve yıldız oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından transferin kesinleşmesi bekleniyor.

Konyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Daha önceki 12 maçta Gaziantep'in 5, Konyaspor'un 4 galibiyeti bulunuyor.
Cezayir’de Otobüs Nehre Düştü, 18 Ölü

Cezayir'de bir köprüden nehre düşen yolcu otobüsü felaketinde 18 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

